Индекс миролюбия Белоруссии рекордно снизился

Белоруссия опустилась на 117-е место в «Глобальном индексе миролюбия», потеряв 19 позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира.

В рамках исследования была проанализирована ситуация в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.

Эксперты учитывали уровень сплоченности общества, фактор соблюдения прав человека, политической и экономической стабильности, количества заключенных в тюрьмах, уровня террористической угрозы, оборонных расходов и участия конкретных стран в боевых действиях.

По сравнению с прошлым годом, Белоруссия потеряла 0,183 балла (8,7%) продемонстрировав второе самое резкое снижение в мире. Больше индекс миролюбия уменьшился только у африканской страны Буркина-Фасо — на 0,254 балла (11%), она оказалась на 134-м месте.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе Томас Морган объяснил изменение в рейтинге Белоруссии ухудшением уровня политической стабильности, увеличением количества демонстраций с применением силы, усилением внутреннего конфликта и ухудшением отношений с другими странами.

Ранее МВД Белоруссии объявило в межгосударственный розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера оппозиции Светлану Тихановскую.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.