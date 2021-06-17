Арестован инженер горевшей новосибирской АЗС

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест автозаправочной станции в Новосибирске, где в 14 июня произошел пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Так, в отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 14 августа текущего года.

Накануне суд арестовал на два месяца директора АГЗС Романа Гармидера.

14 июня на автозаправочной станции «Еврогаз», находящейся на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа. Был спровоцирован серьезный пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек, в том числе три гражданина Киргизии. 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них шесть человек в реанимации с ожоговым шоком.

Подробнее в материале «Газета.Ru» о том, как в Новосибирске идет следствие по делу о взрыве и пожаре на заправке.