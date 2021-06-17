Власти Гонконга включили «Спутник V» в перечень признаваемых вакцин

Правительство Гонконга официально включило «Спутник V» в список вакцин от коронавирусной инфекции, которые признаются в специальном административном районе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Гонконге.

«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V» обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», — пояснили в диппредставительстве.

При посадке на самолет в Гонконг понадобится сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, нужна будет бронь одной из рекомендованных властями «карантинных» гостиниц со сроком размещения на 14 дней.

Сейчас в город могут приехать только его резиденты.

Министерство здравоохранения России в августе прошлого года зарегистрировало первую в мире вакцину против COVID-19. Вакцина была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее в Китае предложили искать источник коронавируса в Соединенных Штатах. Также эксперт-эпидемиолог Цзен Гуан настаивает на том, что США не уделили данному факту должного внимания.