Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченке

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о вывезенной из Махачкалы чеченской девушке, передает РИА «Новости».

«Вчера мы связались с прокуратурой ЧР (Чеченской республики), с аппаратом главы ЧР, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными», — сказала омбудсмен.

11 июня силовики из Чечни при поддержке дагестанских коллег взяли штурмом расположенную в Махачкале квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Они искали «находящуюся в федеральном розыске чеченскую девушку», сбежавшую в Дагестан. При этом сама девушка отправляла в полицию видео с просьбой не выдавать ее семье.

Как объяснила правозащитница Светлана Анохина, девушка сбежала из родных мест после того, как опубликовала «какие-то посты в сети, то ли феминистической направленности, то ли атеистической».

Ранее суд Махачкалы прекратил дела в отношении задержанных женщин из кризисного центра в дагестанской столице.