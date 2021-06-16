СК Белоруссии направил письмо основателю Telegram Дурову
Следственный комитет Белоруссии направил обращение основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА).
«Следственный комитет Беларуси ожидает ответа на обращение, направленное Павлу Дурову», — сообщили агентству в Следственном комитете.
В письме отмечается, что сейчас СК ведет расследование по факту разжигания социальной вражды и розни в отношении сотрудников органов внутренних дел, судей, прокуроров и других жителей страны, чьи персональные данные были размещены в Telegram-каналах с призывами к насильственным действиям против них лично и членов их семей.
При этом от компании Telegram следствие ожидает «объективной оценки направленного им обращения».
Основатель признанного властями Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в конце мая был задержан правоохранительными органами страны. При этом самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс, по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
Сам Протасевич ранее заявлял, что у NEXTA был инвестор из России, чей бизнес «связан с Уралом и горной добычей», и после завершения активной части протестов в Белоруссии планировалось перевести проект на российскую повестку.