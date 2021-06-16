Арестован директор горевшей новосибирской АЗС

Центральный районный суд Новосибирска арестовал директора автозаправочной станции в Новосибирске, где в понедельник произошел пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Так, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 августа 2021 года.

Постановление пока не вступило в законную силу, то есть его можно обжаловать.

14 июня на автозаправочной станции «Еврогаз», находящейся на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа. Был спровоцирован серьезный пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек, в том числе три гражданина Киргизии. 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них шесть человек в реанимации с ожоговым шоком.

Ранее сообщалось, что инженера АЗС задержали.

Подробнее в материале «Газета.Ru» о том, как в Новосибирске идет следствие по делу о взрыве и пожаре на заправке.