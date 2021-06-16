Шесть человек остаются в реанимации после пожара на автозаправке в Новосибирске

После пожара на автозаправке в Новосибирске были госпитализированы 17 человек, шесть из них остаются в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной больницы.

«Одного пациента выписали из отделения, одного из реанимации перевели в отделение», — добавили в пресс-службе.

По словам главврача больницы Анатолия Юданова, площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента составляет около 40%. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок. Площадь пожара составила 800 кв. метров, ему был присвоен третий (повышенный) номер сложности.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.