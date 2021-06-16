В МЧС заявили, что около 300 пожаров произошло в больницах России за последние 2,5 года

В большинстве случаев пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожного обращения с огнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«За 2019–2020 год в лечебных учреждениях со стационаром зарегистрировано 246 пожаров, в текущем году — 39 пожаров», — отметили в пресс-службе.

Большая часть возгораний зафиксирована в больницах с коронавирусными больными. В частности, 9 мая 2020 года при пожаре в реанимации 50-й больницы в Москве погибла пожилая женщина, еще шесть человек стали жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты с осложнениями от коронавируса. Сообщалось, что в результате пожара погибли три человека, девять пострадали.

Среди пострадавших оказались три медицинские работницы. Одной из них, получившей ожоги наибольшей площади, была накануне проведена операция в Москве, ее состояние удовлетворительное. Две ее коллеги ​выписаны из ОКБ и проходят лечение на дому.