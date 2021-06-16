Партнер женщины из ЮАР, родившей сразу 10 детей, до сих пор не видел новорожденных

Тебого Тсотетси, партнер женщины из ЮАР Госиаме Ситоле, родившей сразу 10 детей, не знает, где находится его подруга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рассела Балойи, представителя семьи Тсотетси.

По словам Балойи, Тсотетси неоднократно пытался навестить подругу и детей, но женщина не раскрывает свое местонахождение. Он также сообщил, что это не первые роды Ситоле — от своего предыдущего мужа она родила двойняшек и тройняшек. У Тсотетси, в свою очередь, также есть трое детей от другой женщины.

Балойи добавил, что Ситоле сообщила отцу детей об их рождении по телефону. По его словам, семья обеспокоена такой «неясной ситуацией» и отказывается признавать существование детей, пока не получит соответствующих доказательств.

Ранее сообщалось, что в ЮАР женщина установила новый мировой рекорд, родив десятерню.

37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали, что детей родится восемь.