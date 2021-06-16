Тиктокер опубликовала худшее сообщение о расставании с «неожиданным поворотом»

Пользовательница Tik-Tok под аккаунтом _Michelleboller опубликовала переписку со своим знакомым, в котором тот очень запутанно и неожиданно заявил о том, что им не суждено встречаться, сообщает The Daily Mirror.

Знакомый тиктокера начал свое сообщение с признания в любви и ряда комплиментов в адрес внешности девушки.

«Я влюбился в тебя. Я не знаю, как это объяснить, но попытаюсь, и я просто думаю, что ты удивительный человек с невероятной личностью, и мне просто нравится твой смех. Он такой очаровательный и милый. Мне нравятся твои карие глаза. На солнце они становятся немного светлее и немного блестят», — написал поклонник.

Однако перечисление достоинств девушки обрывается на неожиданном финале.

«Тебе нравится надо мной подшучивать, но втайне мне это нравится. Однако я не могу встречаться с тобой, потому что ты не в моем вкусе», — резюмировал автор письма.

В комментариях поступок поклонника осудили.

«Я бы выбросил телефон в океан после такого сообщения», — написал один из комментаторов.

Сама тиктокер заявила, что она в смятении и ничего не поняла из этого сообщения.

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