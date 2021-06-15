Проценко рассказал, что инкубационный период коронавируса сократился

Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время прямого эфира с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале «Анонимы».

«Это новая болезнь с новыми сценариями. Мы видим, что укоротился инкубационный период: если раньше было на седьмой—девятый день, то сейчас — на четвертый-пятый день», — сказал Проценко.

По его словам, клиническая картина осталась прежней, но появляются отдельные пациенты, которым не помогает стандартное лечение.

Главврач также рассказал, что в настоящий момент в Коммунарку ежедневно поступают больше 200 пациентов, что превышает пиковые значения, которые наблюдались при первой и второй волнах коронавируса.

Ранее Проценко поддержал идею принудительной вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».