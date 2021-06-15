Байден планирует обсудить с Путиным освобождение американца Уилана

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня намерен поднять тему освобождения осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Об этом сообщил временный поверенный в делах Соединенных Штатов в РФ Бартл Горман, его слова приводит американское посольство в Twitter.

Он напомнил, что 15 июня — 900-й день со дня заключения американца в тюрьму.

«Президент США планирует поднять этот важный вопрос на двустороннем саммите США — РФ в Женеве с президентом Путиным. Пришло время Полу окончательно вернуться домой в Соединенные Штаты», — заявил Горман.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Уилан попросил Байдена вернуть его в Соединенные Штаты.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия готова встречно передать США американских граждан, отбывающих в РФ сроки, однако Уилан в их число не входит.

Накануне стало известно, что российский президент Владимир Путин заявил в интервью NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.