В больнице Новосибирска после пожара на АЗС остаются 17 человек

17 пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске по-прежнему остаются в больнице, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Об этом рассказал главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, сообщает РИА «Новости».

«Еще 10 человек находятся в профильном ожоговом отделении. Сочетанных травм нет, только ожоговые. Два ребенка — 10 и 12 лет. У них площадь поражения небольшая», - сказал он.

По словам главврача, угрозы жизни для пациентов нет, их состояние оценивается как стабильное. У самого тяжелого пациента ожоги составляют около 40%. Двое доставленных в больницу пожарных находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторною.

Юданов добавил, что во вторник, 15 июня, для родственников будет организована горячая линия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18.04 по местному времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.