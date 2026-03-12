В Германии политик предлагает ввести вознаграждение за поимку енотов, пишет Bild.

Как пишут СМИ, еноты сегодня широко распространены почти по всей территории Германии, особенно в федеральной земле Гессен и в восточных регионах страны. По данным Европейского союза, этот вид считается инвазивным и представляет угрозу для местной фауны, включая певчих птиц, жаб и других животных.

Экологи отмечают, что инвазивные виды входят в число пяти основных причин утраты биоразнообразия во всем мире. Президент Немецкой охотничьей ассоциации (DJV) Хельмут Дамман-Тамке заявил, что рост популяции енотов требует более жестких мер контроля.

«Енот ест все — от лягушки в пруду до птенца на дереве. Поэтому нам нужны общенациональные стандарты для эффективной охоты и отсутствие ограничений на использование ловушек и охоту», — сказал он.

По словам представителей DJV, организация выступает за то, чтобы отлов и охота на енотов были разрешены на постоянной основе по всей Германии без исключений.

С аналогичной позицией выступил председатель рабочей группы по охоте, рыболовству и охране природы парламентского блока ХДС Марк Хенрихманн, предложивший награждать охотников за отстрел енотов.

«Взрывной рост популяции должен вызывать тревогу у охотников и защитников природы. На кону — выживание многих чувствительных видов», — заявил он.

