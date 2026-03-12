Москвичи начали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты

РИА: продажи пейджеров в Москве выросли на 73% из-за проблем с интернетом

Москвичи начали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

По данным маркетплейса, 6-10 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля в Москве заметно выросли продажи товаров, позволяющих оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета.

«Оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%, стационарных телефонов — на четверть», — сообщили в компании.

Кроме того, резко вырос спрос на бумажные карты. Так, продажи автодорожных карт подскочили на 170%, складных карт — на 70%, а карт Москвы — на 20%.

«Вероятно, потребность в бумажных картах выросла в условиях нестабильного мобильного интернета», — отметили в Wildberries.

В компании добавили, что спрос на Wi-Fi-роутеры в последние дни не увеличился, вероятно, потому, что россияне закупались ими еще ранее: в 2025 году продажи этих устройств выросли примерно на 70% в денежном выражении и на 60% в количественном.

До этого техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) рассказал «Газете.Ru», что сообщения СМИ о росте продаж пейджеров на фоне блокировок интернета — выдумка, поскольку в России не осталось сервисов, которые бы оказывали услуги пейджинговой связи. По его словам, старые гаджеты годятся только как реквизит для кино.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета.