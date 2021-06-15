СК начал проверку по факту гибели охотника и ранения его спутника в Волгоградской области

Следственный комитет начал проверку после того, как стало известно о гибели 43-летнего охотника и ранения его спутника в лесу недалеко от хутора Авилов Иловлинского района Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным, смертельное ранение мужчина получил в результате неосторожного обращения с оружием. Со слов очевидца происшествия, он и еще двое его товарищей 43-х лет решили поохотиться на крупную дичь. Им удалось подстрелить животное, однако в какой-то момент в процессе добивания находившее в руках одного из охотников ружье выстрелило. В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья. Иловлинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи территориального подразделения, а также следователи-криминалисты областного управления СК. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В декабре во время охоты житель Калининградской области застрелил своего приятеля, приняв его за животное.