Арестованный в Минске Протасевич заявил, что его не пытали

Арестованный в Белоруссии Роман Протесевич заявил, что к нему не применяли пыток. Об этом сообщает ТАСС.

По словам его словам, он чувствует себя прекрасно и находится в хорошем настроении.

Ранее сообщалось, что Протасевича доставили на брифинг по инциденту с самолетом.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.