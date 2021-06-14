Протасевича доставили на брифинг по инциденту с самолетом Ryanair

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции МИД Белоруссии на тему ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее задержанный в Белоруссии Протасевич принял уастие в передаче на канале ОНТ, где рассказал, что никогда больше не хочет заниматься политикой. В конце интервью он заплакал. После интервью пользователи соцсетей отметили, что увидели раны от наручников на руках Протасевича.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной в нем бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Однако в Киеве заявили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.