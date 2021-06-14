Пожар на АЗС в Новосибирске начался во время заправки автомобиля

Пожар на заправке в Новосибирске начался во время заправки автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Еврогаз», владеющей АЗС.

«Предварительно, при заправке автомобиля произошло возгорание», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что всего произошли четыре-пять взрывов, огонь распространился на площади более 1000 «квадратов».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.

По предварительной информации, пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок.