Неизвестный на электросамокате сбил пенсионера в Уфе

В Уфе неизвестный мужчина на самокате сбил 84-летнего мужчину, пострадавший попал в больницу с различными телесными повреждениями. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Башкирии.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 12 июня на остановке общественного транспорта «Фирма мир».

Следственный отдел по Советскому району Уфы СУСК РФ по Башкирии ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по факту произошедшего из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки.

Ранее следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого сбил мужчина на электросамокате.

До этого в ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами.