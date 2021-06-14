В Роспотребнадзоре заявили, что молодежь легче переносит COVID-19 при новых штаммах

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что молодые люди легче переносят коронавирус при заражении новыми штаммами COVID-19, передает РИА «Новости».

По ее словам, клинические проявления коронавирусной инфекции «несколько изменились», однако они «не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче».

Представитель ведомства отметила, что основным распространителем вируса является именно молодежь.

Она пояснила, что чаще всего симптомы при заболевании новыми разновидностями COVID-19 напоминают обычный ОРВИ, поэтому молодые люди не придают им большого значения и продолжают вести привычный образ жизни.