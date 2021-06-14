Собака и две кошки провалились в колодец и были спасены спустя 10 месяцев

Собака и две кошки были спасены в воскресенье, 13 июня, после того, как они застряли в колодце в пакистанском городе Карачи. Животные провели там последние десять месяцев, передает Geo TV со ссылкой на Департамент здравоохранения провинции Синд.

Как рассказали сотрудники ведомства, в этот период собаку кормил соседний житель.

Они сообщили, что для того, чтобы оценить глубину колодца и состояние собаки, в колодец опустили бамбуковую палку с прикрепленной к ней камерой. После этого они заметили, что компанию собаке составили еще две кошки, заявили должностные лица.

По информации департамента, глубина колодца составила почти 24,4 м.

Как сообщается, спасательная операция была завершена успешно — все трех животных достали из колодца с помощью крана.