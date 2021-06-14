Российские вакцины от COVID-19 испытаны на предмет влияния на потомство

Российские вакцины против COVID-19 прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Каких либо негативных последствий от этих препаратов выявлено не было. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину от коронавирусной инфекции может повлиять на фертильность у женщин или мужчин», получено не было.

Влияние российских препаратов от коронавируса на потомство проверяли сначала на лабораторных животных, негативных последствий не обнаружено.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, профессор Лейла Адамян заявила, что планировать беременность или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) лучше начинать спустя два-три месяца после вакцинации от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».