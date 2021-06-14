В Петербурге введут новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга введут новые ограничения на фоне распространения коронавируса. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

С 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки. С 02.00 до 06.00 запрещается работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых.

Кроме того, c 14 июня в фан-зонах чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года необходимо ношение масок. С 17 июня там также ограничат оказание услуг питания и продажи продуктов, кроме напитков.

Городские власти также запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей более 3 тыс. человек. Запрет вступит в силу 17 июня. С этого дня максимальная заполняемость залов кинотеатров будет сокращена до 50%.

Так, в Петербурге уже отменили праздник для лучших выпускников школ «Бал медалистов».