Адвокат рассказал про еще одно дело против россиянки Сапеги

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович рассказал, что в отношении нее было заведено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

Защитник 11 июня, находясь в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску, изучил документы, связанные с задержанием Софьи. Филанович объяснил, что в отношении задержанной россиянки возбуждено еще одно уголовное дело 23 мая.

Подробности дела и его материалы в настоящий момент не приводятся. Кроме того, нет информации, по какой статье идет расследование.

23 мая Сапегу задержали в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Позднее в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.

Кроме того, в МИД Белоруссии назвали причину нежелания Запада расследовать инцидент с Ryanair.