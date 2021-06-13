Губернатор Петербурга анонсировал новые ограничения по COVID-19

Власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов. Его слова приводятся на сайте городской администрации.

По словам Беглова, Петербургу необходимы меры, соответствующие реальной эпидемической ситуации.

Кроме того, губернатор распорядился нарастить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей, а также усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий.

Он также призвал петербуржцев соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

«Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу», — заявил Беглов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что после майских праздников в Санкт-Петербурге выросла заболеваемость COVID-19.