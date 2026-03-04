Глава МВД России рассказал о борьбе с ворами в законе

Колокольцев: в РФ в 2025 году завели 39 дел в отношении воров в законе

В России в прошлом году завели около 40 дел в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, его слова передает РИА Новости.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии», — сказал он на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По данным на 2025 год в России и мире насчитывается около 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов», писала «Лента.ру».

В 2019 году в российском уголовном кодексе в УК РФ появилась статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней обладателю «титула» грозит до 15 лет заключения и штраф 5 миллионов рублей. Главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина рассказала изданию, что в прошлом году по указанной статье были осуждены десять человек.

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.