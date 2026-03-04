Депутат Госдумы заявила, что женщина может «спокойно» родить троих до 27 лет

Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина может «спокойно» родить троих детей до 27 лет. Ее слова передает телеканал UTV.

«Как врач-акушер-гинеколог говорю: 22-27 лет — вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание. Женщина может рожать до 47. Ну, про мужчин уж не говорим <...> у мужчин считается, [что] репродуктивное здоровье бесконечно», — сказала она на встрече по вопросу улучшения демографии в республике.

В прошлом году губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал молодежь не оттягивать рождение детей, несмотря на жилищные проблемы. На пресс-конференции у главы региона спросили, планируется ли расширение областной программы поддержки молодой семьи. Вопрос задал 23-летний местный журналист, рассказав, что они с женой пока не заводят детей из-за отсутствия своей квартиры.

Паслер ответил, что в молодости рассуждал так же, но однажды получил совет от умного человека: «Бог даст деточку, даст и денежку».

Ранее в Общественной палате заявили о нежелании россиянок рожать из-за жадности.