Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат Госдумы заявила, что женщина может «спокойно» родить троих до 27 лет

Депутат Госдумы Утяшева: троих можно спокойно родить до 27 лет
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева заявила, что женщина может «спокойно» родить троих детей до 27 лет. Ее слова передает телеканал UTV.

«Как врач-акушер-гинеколог говорю: 22-27 лет — вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание. Женщина может рожать до 47. Ну, про мужчин уж не говорим <...> у мужчин считается, [что] репродуктивное здоровье бесконечно», — сказала она на встрече по вопросу улучшения демографии в республике.

В прошлом году губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал молодежь не оттягивать рождение детей, несмотря на жилищные проблемы. На пресс-конференции у главы региона спросили, планируется ли расширение областной программы поддержки молодой семьи. Вопрос задал 23-летний местный журналист, рассказав, что они с женой пока не заводят детей из-за отсутствия своей квартиры.

Паслер ответил, что в молодости рассуждал так же, но однажды получил совет от умного человека: «Бог даст деточку, даст и денежку».

Ранее в Общественной палате заявили о нежелании россиянок рожать из-за жадности.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!