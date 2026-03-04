Президент России Владимир Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД России, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности в стране.

По словам Путина, молодых людей нередко целенаправленно вовлекают в преступную деятельность.

Президент также отметил, что особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах. Он заявил, что МВД следует уделить больше внимания профилактике подобных преступлений.

В мае прошлого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале года в России было зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Новый детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова объяснила, что подростковая преступность выросла в России за счет увеличения рождаемости. По словам омбудсмена, важно «протянуть детям руку» и рассказать о возможностях пойти в детские клубы и образовательные центры.

Ранее в МВД назвали регион — лидера по подростковой преступности в России.