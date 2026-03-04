Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковых преступлений
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД России, пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на угрозу роста подростковой преступности в стране.

По словам Путина, молодых людей нередко целенаправленно вовлекают в преступную деятельность.

Президент также отметил, что особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах. Он заявил, что МВД следует уделить больше внимания профилактике подобных преступлений.

В мае прошлого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале года в России было зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Новый детский омбудсмен Свердловской области Татьяна Титова объяснила, что подростковая преступность выросла в России за счет увеличения рождаемости. По словам омбудсмена, важно «протянуть детям руку» и рассказать о возможностях пойти в детские клубы и образовательные центры.

Ранее в МВД назвали регион — лидера по подростковой преступности в России.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!