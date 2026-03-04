Размер шрифта
Путин заявил о необходимости выявлять лиц, пытающихся раскачать ситуацию в РФ

Путин поручил МВД оперативно выявлять лиц, стремящихся раскачать ситуацию в РФ
Александр Казаков/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России должно оперативно выявлять лиц, которые стремятся раскачать ситуацию внутри страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, одной из задач МВД является жесткое пресечение любых проявлений русофобии и ксенофобии. Российский лидер обратил внимание на необходимость расширять профилактическую работу в данной сфере.

«Задача МВД — <...> оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», — добавил Путин.

4 марта президент выступает на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. Это ежегодное мероприятие, в ходе которого ведомство подводит итоги работы за минувший год, а глава государства оценивает его деятельность. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, в этот раз российский лидер в ходе своего выступления планирует обозначить ориентиры в развитии МВД на текущий год.

В ноябре 2025 года Путин принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям. Тогда он отметил, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. На этом фоне президент призвал пресекать провокации и попытки разжечь рознь между гражданами.

Ранее в МИД заявили, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.

 
