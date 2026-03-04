Баллистическую ракету сбили над Турцией

Баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Осколки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в МО Турции.

До этого в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию, что Турция принимала участие в нападении США и Израиля на территорию Ирана. Эти обвинения в Турции назвали совершенно безосновательными и представляющими собой дезинформацию, которая направлена на введение общественности в заблуждение. Представитель администрации добавил, что Турция не допустит использования своих воздушных, наземных и морских сил в оперативных целях в конфликте, в котором сама не принимает участие.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.