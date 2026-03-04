В Кузбассе нашли мужчину, о существовании которого не знали из-за бюрократической детали

В Кузбассе нашли отшельника, который десятилетиями жил без документов

Житель Кузбасса, который десятки лет жил без документов, решил получить паспорт. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на представителей МВД региона.

По данным полиции, мужчину привезли в Россию из Казахстана, когда ему было пять лет.

«Привезла мама, оставила. Он здесь как-то выживал, знакомился, потом создал свою семью, в деревне проживал», – сообщается в публикации.

Мужчина говорил на русском языке и 60 лет жил в глухой деревне под Новокузнецком. Он никогда нигде не работал официально, но держал на территории своего участка скот и кур, также у него был огород.

Так как у мужчины не было документов, он не платил налоги и не получал какие-либо льготы или пенсию.

В какой-то момент отшельник все же решил получить паспорт. После того, как его личность установили, мужчине выдали временное удостоверение, вскоре он получит необходимые документы.

