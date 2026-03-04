Размер шрифта
В Кузбассе нашли мужчину, о существовании которого не знали из-за бюрократической детали

В Кузбассе нашли отшельника, который десятилетиями жил без документов
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Житель Кузбасса, который десятки лет жил без документов, решил получить паспорт. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на представителей МВД региона.

По данным полиции, мужчину привезли в Россию из Казахстана, когда ему было пять лет.

«Привезла мама, оставила. Он здесь как-то выживал, знакомился, потом создал свою семью, в деревне проживал», – сообщается в публикации.

Мужчина говорил на русском языке и 60 лет жил в глухой деревне под Новокузнецком. Он никогда нигде не работал официально, но держал на территории своего участка скот и кур, также у него был огород.

Так как у мужчины не было документов, он не платил налоги и не получал какие-либо льготы или пенсию.

В какой-то момент отшельник все же решил получить паспорт. После того, как его личность установили, мужчине выдали временное удостоверение, вскоре он получит необходимые документы.

Ранее стало известно о запрете в России площадок для фиктивных браков с мигрантами.

 
