Глава МВД сообщил о снижении числа убийств в Москве

МВД: в Москве стало меньше убийств, чем в год Олимпиады-80

В 2025 году в Москве было зарегистрировано 158 убийств — значительно меньше, чем в 1980 году, когда в столице проходили летние Олимпийские игры. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

По его словам, ведомство сравнило результаты работы столичного главка за 2025 год с показателями 1980 года. Тогда территория Москвы была почти в три раза меньше, а численность постоянного населения — примерно в полтора раза ниже.

Министр также отметил, что сейчас численность личного состава полиции сократилась примерно вдвое и составляет около 64 тыс. человек.

Колокольцев сообщил, что в 1980 году в Москве было зарегистрировано 217 убийств, тогда как в 2025 году — 158.

До этого глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе снизилось число преступлений – по итогам 2025 года этот показатель упал на 2%. Также удалось добиться снижения количества несчастных случаев – так, например, трагедий на водоемах стало меньше на 40% благодаря новым правилам отдыха на пляжах. Во многом добиться положительных результатов благодаря внедрению системы «Безопасный регион».

