Глава МИД Венгрии назвал цель своей предстоящей встречи с Путиным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приехал в Россию, чтобы получить гарантии получения нефти и газа на выгодных условиях. Видеообращение по этому поводу он выложил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в начале визита.

Дипломат, у которого запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что сейчас в энергетической сфере продолжается кризис, а российские поставки могут помочь Венгрии пережить эти непростые времена.

Сийярто пояснил, что целью его визита является достижение договоренности о сохранении выгодных для Венгрии цен на российские энергоносители, «несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис».

«Я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене», — заявил глава венгерской дипломатии.

Одной из причин кризиса, о котором говорил Сийярто, стало прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По словам главы МИД Венгрии, Украина под предлогом ремонта заблокировала транзит, преследуя на самом деле политические цели. Из-за этого венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Украине крупного кредита.

Ранее Сийярто показал, как спал в полете до Москвы.