Сбер проведет четыре выпуска кредитных облигаций на 100 млрд рублей в 2026 году

В Сбере рассказали о планах по секьюритизации потребкредитов на 2026 год

В 2026 году Сбер планирует провести четыре размещения кредитных облигаций (сделки секьюритизации) на общую сумму до 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Предполагается, что первый выпуск будет проведен в марте.

Инвесторы смогут приобрести ценные бумаги, доходность которых формируется за счет диверсифицированного портфеля потребительских кредитов Сбера. Владельцы облигаций будут получать часть доходов от активов, лежащих в основе выпуска.

В Сбере уточнили, что конкретные параметры каждого размещения будут определяться рыночными условиями и составом кредитного портфеля на момент сделки.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны инвесторов на наши финансовые продукты секьюритизации. Наша цель — максимально адаптировать наши сервисы для клиентов», — отметил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, банк осознает, что для формирования качественного дифференцированного портфеля необходимо не только расширять линейку качественных инвестиционных инструментов, но и обеспечивать предсказуемость их появления.

«Поэтому Сбер переходит от разовых размещений к регулярным выпускам секьюритизированных продуктов и заранее обозначаем их примерный график», — сказал он.

При этом Царев подчеркнул, что такой подход выгоден обеим сторонам.

«Для инвесторов это способ диверсифицировать вложения и заранее планировать, какие инструменты будут доступны, например, через несколько месяцев. Для банка — повышение эффективности управления структурой баланса и развитие линейки инвестиционных продуктов для клиентов», — сказал он.