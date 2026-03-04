Размер шрифта
Путин заявил о необходимости бороться с незаконной миграцией

Путин призвал МВД уделять особое внимание борьбе с незаконной миграцией
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на коллегии министерства внутренних дел (МВД) призвал уделять особое внимание борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, серьезным подспорьем в этой работе должно стать создание в системе МВД миграционной службы.

За 2025 год в России реализовали целую серию законодательных и административных мер для основательного реформирования миграционной сферы. Среди них — создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, а также утверждение Концепции миграционной политики на период 2026–2030 годов, закрепившей стратегические подходы к регулированию миграционных процессов с учетом национальных интересов.

Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года на территории России находилось порядка 6,3 млн иностранных граждан. За гол в страну въехало свыше 7,9 млн иностранцев, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудника московской миграционной службы осудили за получение взяток при допущении нелегалов к работе.

 
