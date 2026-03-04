Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 из-за России

Немецкая делегация не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за России
Markus Schreiber/AP

Представители Германии не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за занятости на соревнованиях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC).

По их словам, пропуск немецкими атлетами не связан с бойкотом российской делегации.

«Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия», — заявили в пресс-службе.

4 марта глава МИД Украины Андрей Сибига в своих соцсетях сообщил, что немецкая делегация бойкотирует церемонию открытия предстоящей Паралимпиады из-за допуска на нее россиян с флагом и гимном.

21 февраля появилась информация, что Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за того, что российские атлеты будут участвовать в ней под своим флагом. 24 числа председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия по той же причине.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее сообщалось, что единственный призер ОИ-2026 от России выиграл чемпионат Европы.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!