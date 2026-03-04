Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 из-за России

Представители Германии не планируют посещать церемонию открытия Паралимпийских игр из-за занятости на соревнованиях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC).

По их словам, пропуск немецкими атлетами не связан с бойкотом российской делегации.

«Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия», — заявили в пресс-службе.

4 марта глава МИД Украины Андрей Сибига в своих соцсетях сообщил, что немецкая делегация бойкотирует церемонию открытия предстоящей Паралимпиады из-за допуска на нее россиян с флагом и гимном.

21 февраля появилась информация, что Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за того, что российские атлеты будут участвовать в ней под своим флагом. 24 числа председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия по той же причине.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее сообщалось, что единственный призер ОИ-2026 от России выиграл чемпионат Европы.