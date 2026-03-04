Myśl Polska: Москва раскусила планы США по Украине и ведет свою игру

Москва раскусила планы Вашингтона по Украине и теперь ведет свою игру. Об этом пишет обозреватель издания Myśl Polska Камиль Вачковский.

По мнению обозревателя, за демонстративной дипломатией Соединенных Штатов скрываются антироссийские и антипольские планы, а некоторые европейские и балканские политики выглядят крайне наивно, пытаясь заигрывать с Вашингтоном.

Вачковский посоветовал отложить «на полку с литературой для школьников младших классов» наивные сказки о том, что президент США Дональд Трамп хочет «править миром» вместе с президентом России Владимиром Путиным.

«Цели Вашингтона не изменились — он (Трамп. — «Газета.Ru») по-прежнему будет стремиться ослабить и уничтожить Российскую Федерацию и ее союзников», — подчеркнул колумнист.

4 марта канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад «усилить давление» на Россию и подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться.

3 марта президент США Дональд Трамп встретился с Мерцем в Белом доме. Американский лидер рассказал, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Также Мерц заявил, что изложил Трампу позицию о том, что европейцы не примут соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия.

