Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии МВД

Песков: 4 марта Путин выступит на расширенном заседании коллегии МВД России
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД), которое состоится 4 марта. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин посетит министерство внутренних дел и примет участие в расширенном заседании коллегии», — рассказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что МВД ежегодно проводит подобные мероприятия. В ходе таких заседаний ведомство подводит итоги работы за прошедший год, а российский лидер дает оценку его деятельности.

По словам Пескова, в этот раз Путин в своем выступлении обозначит ориентиры в развитии министерства на 2026 год.

В середине февраля глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в заседании комитета нижней палаты парламента по безопасности. Тогда он сообщил, что ведомство столкнулось с серьезным кризисом кадрового обеспечения. Как сказал министр, «резервы для дальнейшего повышения эффективности работы практически исчерпаны», а личный состав трудится на пределе возможностей.

Колокольцев подчеркнул, что сейчас в органах внутренних дел насчитывается 212 тыс. вакантных должностей. При этом наибольший дефицит кадров наблюдается в ключевых подразделениях, непосредственно взаимодействующих с гражданами.

Ранее глава МВД России распорядился усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионах.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!