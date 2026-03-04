Песков анонсировал участие Путина в расширенном заседании коллегии МВД

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД), которое состоится 4 марта. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин посетит министерство внутренних дел и примет участие в расширенном заседании коллегии», — рассказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что МВД ежегодно проводит подобные мероприятия. В ходе таких заседаний ведомство подводит итоги работы за прошедший год, а российский лидер дает оценку его деятельности.
По словам Пескова, в этот раз Путин в своем выступлении обозначит ориентиры в развитии министерства на 2026 год.
В середине февраля глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в заседании комитета нижней палаты парламента по безопасности. Тогда он сообщил, что ведомство столкнулось с серьезным кризисом кадрового обеспечения. Как сказал министр, «резервы для дальнейшего повышения эффективности работы практически исчерпаны», а личный состав трудится на пределе возможностей.
Колокольцев подчеркнул, что сейчас в органах внутренних дел насчитывается 212 тыс. вакантных должностей. При этом наибольший дефицит кадров наблюдается в ключевых подразделениях, непосредственно взаимодействующих с гражданами.
Ранее глава МВД России распорядился усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионах.