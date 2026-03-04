Размер шрифта
Политика

Военный эксперт оценил эффективность новых американских дронов у ВСУ

Военэксперт Литовкин: новые американские дроны Hornet не помогут ВСУ на фронте
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Новый американский беспилотник типа Hornet (шершень), появившийся у ВСУ и имеющий дальность полета до 145 километров, не поможет украинской армии. ВС России будут сбивать эти дроны, как и любые другие БПЛА, атакующие или разведывающие позиции российской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Не сильно поможет, потому что практически по своим характеристикам [этот БПЛА] почти как «Байрактар» турецкий. Сравнивать их сложно, но «Байрактар» тоже летает на дальность в 150 километров», — отметил аналитик.

По словам Литовкина, новые американские беспилотники ВСУ не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для ВСУ, поскольку у ВС России есть все необходимые средства для поражения беспилотников большой дальности.

4 марта заместитель генерального директора компании «Тень», занимающейся производством дрондетекторов, Дмитрий Садовник сообщил, что ВСУ использовали новый тип американского БПЛА во время атаки на Донецк.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень. — прим. ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — отметил он.

Он также добавил, что этот тип БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов.

Ранее в Донецке беспилотник ВСУ атаковал корпус больницы.

 
