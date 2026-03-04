FT заявила о начале реализации Ираном военного плана Хаменеи

Иран начал осуществлять военный план, разработанный лично верховным лидером аятолла Али Хаменеи и высшим командованием. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Иранские силы начали реализацию плана, разработанного аятоллой Али Хаменеи и высшим командованием Тегерана», — говорится в публикации.

По информации журналистов, Хаменеи и его соратники начали разрабатывать план в июне 2025 года, после 12-дневного военного столкновения Израиля и Ирана. Главной целью плана, как сообщил собеседник издания, является давление на США и Израиль, чтобы заставить их прекратить атаки. Кроме того, план, предположительно, включает удары по энергетическим объектам и забастовки, которые могут вызвать сбои в воздушном сообщении в регионе.

Али Хаменеи был ликвидирован в ночь на 1 марта во время атаки США и Израиля по Ирану. 3 марта агентство Iran International сообщило, что Совет экспертов назначил его сына Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что если решение о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана утвердят, то это можно будет счесть как «щелчок по носу» США и Израилю. По мнению эксперта, сын Хаменеи сделает политику страны по отношению к этим двум государствам более агрессивной. Вместе с тем такой шаг будет символизировать мягкий переворот, добавил Сажин.

