Представитель Ирана заявил, что Трамп отомстил Тегерану

Глава МИД Ирана Аракчи обвинил Трампа в бомбардировках республики из мести

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что президент США Дональд Трамп начал операцию против Ирана из мести. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что американская сторона рассматривала сложные ядерные переговоры как сделку с недвижимостью.

Дипломат подчеркнул, что, когда «большая ложь» затуманивает действительность, нереалистичные ожидания никогда не оправдаются. Как результат, по словам Аракчи, произошла бомбардировка стола американо-российских переговоров из мести.

Минист добавил, что Трамп предал дипломатию и американских граждан, которые его избрали.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.