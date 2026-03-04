На Западе назвали число пораженных Ираном военных баз США за двое суток

Вооруженные силы Ирана поразили по меньшей мере девять военных объектов США на Ближнем Востоке за последние 48 часов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные со спутника и видеоматериалы c места событий.
По информации CNN, пораженные ударами военные базы располагались вдоль Персидского залива, в непосредственной близости от Исламской Республики. В частности, речь идет о четырех объектах в Кувейте, двух базах в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по одной в Бахрейне, Ираке и Катаре.
Телеканал отметил, что в результате удара по порту Эш-Шуайба в Кувейте шестеро американских военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию Верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее США и Израиль удивил быстрый ответ Ирана на их военную операцию.