В Южной Корее врачей осудили за «аборт» на девятом месяце беременности

Врачи в Южной Корее получили тюремный срок за аборт на 9 месяце беременности

Суд в Южной Корее признал женщину по фамилии Квон, а также двух медицинских работников виновными в убийстве ребенка, родившегося живым после позднего прерывания беременности на 36-й неделе, пишет «Би-би-си».

По версии прокуратуры, ребенок появился на свет живым в результате кесарева сечения, после чего директор больницы и хирург поместили его в морозильную камеру, где он впоследствии умер. Суд установил, что медицинский персонал осознавал, что младенец родится живым.

Директор больницы был приговорен к шести годам лишения свободы, хирург — к четырем годам. Оба были взяты под стражу в зале суда. Квон получила трехлетний условный срок.

Во время процесса врачи признали свою вину. Прокуратура также заявила, что сотрудники клиники подделали медицинские документы, чтобы представить произошедшее как мертворождение.

Дело получило широкий общественный резонанс после того, как в 2024 году Квон опубликовала на YouTube видео о прерывании беременности на позднем сроке. После этого Министерство здравоохранения инициировало уголовную жалобу, и полиция начала расследование.

Судья отметил, что Квон знала о состоянии ребенка и слышала его сердцебиение во время УЗИ. При этом при вынесении приговора было учтено отсутствие четкого законодательного регулирования абортов в стране.

