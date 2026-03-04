На Украине призвали дать мобилизованным время для завещания перед отправкой на фронт

Волонтер Притула: ТЦК должны давать мобилизованным время для написания завещания

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) должны давать мобилизованным мужчинам время, чтобы написать завещание перед уходом в зону боевых действий. Об этом заявил украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула, отрывок из его интервью опубликовало издание «Страна.ua».

Притула настаивает, что между вручением повестки и отправкой в воинскую часть должна быть обязательная пауза.

«Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать», — заявил волонтер.

Сам Притула имеет отсрочку от службы как отец трех несовершеннолетних детей. Также он сообщал об имеющихся у него проблемах со зрением.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлил военное положение и мобилизацию на территории республики. Согласно закону, военное положение и мобилизация на Украине будут действовать еще 90 дней — до 4 мая 2026 года.

До этого Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию в стране только после получения гарантий безопасности и установления перемирия.

