В Европе рассказали, почему Зеленскому стоит скорее заключить мир с Россией

После атаки США и Израиля на Иран Украина может оказаться «на втором месте», и поэтому время работает не в пользу Киева. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «всерьез обеспокоен» потерей военной поддержки после начала операции США и Израиля в Иране. И Киев может столкнуться с тем, что вместо него оружие могут предоставлять Израилю, который является «одним из главных союзников США».

В таком случае «Украина окажется на втором месте», считает Мема. И поэтому время сейчас работает «не в пользу Украины», уверен он.

«Риторика Зеленского не изменилась, и он заявляет, что не хочет идти ни на какие уступки, включая Донбасс. Россия предлагает настоящие переговоры, которые будут выгодны и Украине. Ситуация может измениться очень быстро, и время работает не в пользу Украины», — написал политик.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил, что у Украины могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия на фоне ударов США по Ирану. Также издание Bloomberg написало, что начавшийся конфликт США и Ирана выгоден России, так как он снижает вероятность получения Украиной ракет «Томагавк», может «оживить» интерес к российским энергоносителям, а ресурсы для обороны Украины могут быть перенаправлены на другие задачи.

Кроме того, Bloomberg писал, что резкий рост цен на нефть и возможное возвращение Индии к российской нефти могут увеличить доходы РФ.

Ранее Зеленский обвинил Иран в попытках втянуть весь Ближний Восток в войну.