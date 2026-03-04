Размер шрифта
Путин провел заседание коллегии МВД

Путин предложил рассмотреть вопросы повышения эффективности работы МВД
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД предложил рассмотреть вопросы повышения эффективности работы ведомства по ключевым направлениям деятельности. Запись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня в рамках расширенной коллегии МВД подведем итоги деятельности ведомства за 2025 год, обсудим, как повысить эффективность работы органов внутренних дел по таким ключевым чувствительным направлениям, как борьба с преступностью, обеспечение общественного порядка, безопасность на дорогах, пресечение незаконной миграции и ряд других сфер», — сказал глава государства.

По словам Путина, сотрудникам МВД в 2025 году удалось добиться положительных результатов. Он указал, что в прошлом году преступность снизилась во всех федеральных округах России.

4 февраля глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил на заседании коллегии прокуратуры, что в Подмосковье снизилось число преступлений – по итогам 2025 года этот показатель упал на 2%. Также удалось добиться снижения количества несчастных случаев – так, например, трагедий на водоемах стало меньше на 40% благодаря новым правилам отдыха на пляжах. Во многом добиться положительных результатов благодаря внедрению системы «Безопасный регион».

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.

 
