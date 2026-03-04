В Иране перенесли церемонию прощания с Хаменеи

Власти Ирана отложили проведение церемонии прощания с погибшим верховным лидером страны Хаменеи. Об этом сообщает Irib News.

В сообщении поясняется, что перенос мероприятия связан с вопросами безопасности.

«Новое расписание будет объявлено позднее», — говорится в публикации.

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи должна была пройти вечером 4 марта.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, удары потребовались из-за того, что Тегеран не отказывался от планов по разработке ядерного оружия.

В результате атаки США И Израиля один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее представитель Ирана заявил, что Трамп отомстил Тегерану.