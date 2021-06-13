Зуб Патриса Лумумбы не может вернуться в Африку из-за коронавируса

Возвращение останков конголезского политика Патриса Лумумбы, среди которых его вырванный зуб, откладывается из-за новой волны коронавируса. Предполагалось, что зуб борца за независимость Конго смогут доставить в Африку уже с 21 июня, сообщает «Би-би-си».

Вернуть зуб, который, возможно, принадлежит политическому деятелю, планировали на родину из Бельгии.

Президент Конго Феликс Чисекеди заявил, что сейчас приоритетной работой является внимание к здоровью соотечественников. По его словам, больницы страны переполнены из-за всплеска заболеваемости COVID-19, а число смертей растет в «геометрической прогрессии».

В 2020 году суд Бельгии вынес решение, по которому зуб будет возвращен в Конго. При этом какие-либо тесты ДНК, доказывающие принадлежность зуба Лумумбе, не проводились. Проверку не стали устраивать, так как она бы привела к разрушению, объяснил чиновник.

Чисекеди обратил внимание, что в Конго в будущем планируют построить мавзолей в честь государственного деятеля. Серию церемоний организуют по всей стране.

Патрис Хемери Лумумба родился 2 июля 1925 года. Был конголезским политическим деятелем и лидером независимости. 17 января 1961 года катангийские сепаратисты под руководством бельгийцев зверски убили свергнутого премьер-министра Конго, знаменитого борца с колониализмом Патриса Лумумбу.