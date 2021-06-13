Попова заявила, что «вредные советы» о вакцинации уносят жизни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неверная информация о вакцинации может стоить людям жизни. Об этом она сообщила в интервью депутату Леониду Слуцкому, опубликованном на его YouTube-канале.

«Вредные советы уносят жизни. Когда людям говорят «Не вакцинируйтесь ни за что» — это минус, это слово человека, который человеколюбием не обладает. Поэтому найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней - это сегодня одна из наших главных задач», — сказала она.

Она подчеркнула, что прививаться необходимо, «и чем быстрее, тем лучше».

Ранее Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила, что в России выявили свыше 1 тыс. случаев заражения новыми штаммами коронавируса. По ее мнению, создание «санитарного щита» поможет России стать безопасной для здоровья граждан территорией.

Также глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новых пандемий в будущем.